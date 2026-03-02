Economia Motori

Auto: a febbraio cresce il mercato

Di

Mar 2, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che a febbraio 2026 sono state immatricolate 157.334 autovetture a fronte delle 137.965 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 14,04%.

I trasferimenti di proprietà sono stati 513.810 a fronte di 498.103 passaggi registrati a febbraio 2025, con un aumento del 3,15%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 671.144, ha interessato per il 23,44% vetture nuove e per il 76,56% vetture usate.

Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 28.02.2026, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di febbraio 2026.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Bando Agrisolare: in arrivo 800 milioni di euro

Mar 2, 2026
Economia Video

Nel 2025 il PIL italiano è salito dello 0,5%

Mar 2, 2026
Motori Sport

Moto GP: Bezzecchi domina in Thailandia, Marc Marquez si ritira

Mar 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Melania Trump prima First Lady Usa a presiedere riunione Consiglio Sicurezza Onu

Mar 2, 2026
TOP NEWS

L’Udinese torna a vincere, tris alla Fiorentina

Mar 2, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 3 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 2, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Le parate di Skorupski e la perla di Odgaard al 90′, il Bologna passa a Pisa

Mar 2, 2026