La Banca di Caraglio apre ad Alessandria, lunedì 13 luglio in piazza della Libertà 9

Lunedì 13 luglio ad Alessandria, in piazza della Libertà 9, aprirà una nuova filiale della Banca di Caraglio, segnando così l’ingresso dell’istituto di credito cooperativo in una nuova provincia, la sesta dopo quelle di Cuneo, territorio di origine della Banca, di Torino e di Asti, Imperia e Savona. Nel cuore del capoluogo, a pochi passi dal Palazzo Comunale e prospiciente un ampio parcheggio, questa nuova filiale si presenta da subito come punto di riferimento per il territorio e la comunità locale.
Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.