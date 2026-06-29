Dal vino al riso, il Piemonte del gusto in vetrina al Fancy Food di New York

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Giu 29, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Piemonte torna protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il più grande evento commerciale negli Stati Uniti per l’industria alimentare e delle bevande. Show cooking, degustazioni e occasioni di business: al centro l’eccellenza delle produzioni agroalimentari Made in Piemonte, regione che si conferma tra le prime a livello nazionale per export verso gli Usa. A guidare la delegazione di 17 aziende piemontesi il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni
xo9/fsc/gsl

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