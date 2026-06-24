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Il Gruppo Paglieri rinnova 2 marchi iconici: l’evoluzione di Felce Azzurra e Cléo

DiRaimondo Bovone

Giu 24, 2026 , , , , ,

L’azienda alessandrina Paglieri, storico marchio nazionale, leader di mercato nei prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, presenta le novità 2026 di Felce Azzurra e Cléo, brand iconici del Gruppo al centro di un articolato progetto di evoluzione del Marketing Mix, che interviene in modo strutturale su prodotto, formula, packaging e comunicazione.
Il progetto nasce da un’analisi approfondita delle tendenze di consumo e delle aspettative dei consumatori e si sviluppa, mantenendo la fascia di prezzo, puntando su ricerca formulistica, performance e valore di marca come leve strategiche.

Il rinnovamento di Felce Azzurra e Cléo va oltre il semplice restyling dell’immagine. Le nuove gamme introducono formule potenziatebenefit funzionali più chiari e distintivi, un nuovo logo e un linguaggio visivo più contemporaneo, in linea con i codici dei rispettivi mercati di riferimento. Un’evoluzione che mira a rafforzare l’identità dei brand, migliorare la leggibilità dell’offerta e valorizzare l’expertise maturata dall’azienda nei diversi segmenti di mercato. 

I Progetti di restyling del Bagnodoccia e Detersivi di Felce Azzurra sono stati sviluppati in collaborazione con Robilant Associati mentre per il progetto dei Bagnodoccia Cléo ha collaborato lo studio Smith Lumen. Entrambe le agenzie creative hanno curato l’evoluzione dell’identità visiva e del linguaggio delle marche, traducendo a livello creativo le nuove direttrici strategiche definite del Gruppo.
Il lancio delle novità sarà supportato da una pianificazione social e digital, coerente con il posizionamento dei brand e focalizzata sul racconto dei nuovi benefit di prodotto e dell’esperienza d’uso.

LE PAROLE – Debora Paglieri e Fabio Rossello, AD di Paglieri spa, affermano: “L’evoluzione di Felce Azzurra e Cléo incarna perfettamente la capacità di Paglieri di continuare ad innovare, mantenendo intatta la propria identità secolare. Crediamo che la forza dei nostri brand risieda nella loro capacità di rimanere rilevanti nel tempo, interpretando i cambiamenti dei consumatori senza perdere autenticità e riconoscibilità. Con questo progetto vogliamo rafforzare ulteriormente il valore costruito in oltre 2 secoli di storia, attraverso qualità, ricerca e una visione industriale di lungo periodo”. 

Matteo Tranfaglia, Marketing Director di Paglieri

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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