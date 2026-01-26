Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: nel 2026 bandi per 3 milioni di euro a favore del territorio

Riparte l’attività filantropica della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha già pubblicato, sul proprio sito, il calendario dei bandi e delle richieste di contributo ordinario per l’anno 2026, al fine di consentire con largo anticipo ai soggetti interessati di programmare la propria operatività.

Spiega il presidente, notaio Luciano Mariano: “I bandi sono strumenti che la Fondazione privilegia da diversi anni in quanto garantiscono trasparenza, equità, efficacia e responsabilità: tutti i beneficiari hanno accesso alle stesse informazioni, i criteri di selezione e gli esiti sono documentati e accessibili, i requisiti, i punteggi e le priorità sono definiti con chiarezza. Oltre ai bandi e ai progetti propri, che rappresentano il cardine della nostra programmazione, anche quest’anno la Fondazione ha deciso di riservare uno spazio ai contributi ordinari, iniziative fuori da questi schemi che però apportano valore aggiunto, flessibilità e innovazione. Si tratta di uno strumento che permette alla Fondazione di essere più reattiva ai bisogni emergenti, sostenendo l’innovazione, che non trova spazio nei percorsi tradizionali, e rafforzando le partnership strategiche, nell’ottica di favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio alessandrino”.

Il presidente della Fondazione CRAL, Luciano Mariano

LE NOVITA’ – Sono 2: il budget e l’introduzione di un nuovo bando, il 7°. Il notevole aumento delle risorse della Fondazione ha permesso di destinare 3.000.000 di euro a bandi e contributi ordinari, importo record rispetto agli anni precedenti. Il nuovo bando è finalizzato a promuovere e valorizzare “Le Terre Nobili del Tartufo”, puntando sul prodotto d’eccellenza del territorio provinciale con fiere, manifestazioni e promozione turistica per sviluppare marketing e comunicazione. Lo scopo è rafforzare la riconoscibilità del tartufo quale prodotto identitario ed eccellente, sostenendo lo sviluppo del territorio. Le domande si potranno presentare dal 1° aprile al 30 giugno 2026.

GLI ALTRI BANDI

“SOS SOSTEGNO OPERATIVO SOCCORSO” – 1° febbraio – 27 febbraio 2026 – obiettivo: sostenere l’acquisto di ambulanze, attrezzature sanitarie e dispositivi salvavita, strumenti indispensabili per garantire efficienza, sicurezza e tempestività negli interventi di emergenza.

“MUSICA E DINTORNI” – 1° febbraio – 31 marzo 2026 – obiettivo: valorizzare la ricchezza artistica e culturale del territorio, promuovendo iniziative musicali, culturali, teatrali e creative che abbiano carattere di continuità.

“TERRE BELLE” – 1° marzo – 30 aprile 2026 – obiettivo: promuovere il territorio valorizzandone le tipicità locali, il patrimonio culturale e ambientale, favorire la rinascita e la crescita dei piccoli borghi e stimolare uno sviluppo diffuso basato su eccellenze e tradizioni.

“FUTURA” – 1° aprile – 29 maggio 2026 – obiettivo: sostenere progettualità innovative capaci di potenziare percorsi educativi, di formazione e di socializzazione, con particolare attenzione ai giovani fragili e ai processi di recupero e di potenziamento delle competenze.

“NESSUNO ESCLUSO” – 1° maggio – 30 giugno 2026 – obiettivo: favorire interventi a favore delle fasce deboli della popolazione e a contrasto delle diverse forme di marginalità sociale.

“STORIA E MEMORIA” – 1° giugno – 31 luglio 2026 – obiettivo: contribuire al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio promuovendo interventi di restauro, manutenzione e fruizione pubblica.

I CONTRIBUTI ORDINARI – Sono calendarizzati in due sessioni annuali: 1° aprile – 30 aprile 2026 e 1° settembre – 30 settembre 2026, riservati ad iniziative che per tempistiche oggettivamente imprevedibili e oggetto non rientrano in quelli sopraindicati.

INFO – Consultare il sito della Fondazione www.fondazionecralessandria.it dove sono già disponibili i Bandi con contenuti, risorse, criteri di priorità, tempi di apertura, chiusura e comunicazione degli esiti.