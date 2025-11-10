Alloggi in affitto: dalla Regione contributi per inquilini e proprietari, da martedì 11 in Comune

Il Comune di Alessandria, aderendo al Bando emesso dalla Regione Piemonte, ha istituito lo sportello “Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO)”, presso lo Sportello Casa, per accogliere le richieste di famiglie vulnerabili con lo scopo di sottoscrivere un contratto a canone concordato, inferiore a quelli del libero mercato.
CONTRIBUTI a fondo perduto per inquilini
– 8 mensilità del canone con ISEE inferiore a 6.400 euro;
– 6 mensilità del canone con ISEE da 6.400 a 10.600 euro;
– 4 mensilità del canone con ISEE da 10.600 a 26.000,00 euro;
CONTRIBUTI a fondo perduto per proprietari di immobili
– 1.500 euro per contratto di durata 3 anni+2
– 2.000 euro per contratto di durata 4 anni+2
– 2.500 euro per contratto di durata 5 anni+2
– 3.000 euro per contratto di durata 6 anni+2
INFO – Presentazione delle domande da martedì 11 novembre 2025 solo su appuntamento
MARTEDI’ dalle ore 9 alle ore 12 – sportello ASLO – piano terra di Palazzo comunale
SPORTELLO CASA – tel: 0131- 515161 – info e moduli sul sito del Comune di Alessandria www.comune.alessandria.it – Servizi – Salute, benessere, assistenza – pagina ASLO.