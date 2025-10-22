Imprese piemontesi favorevoli ai voucher della Regione: dotazione 8.4 milioni, richieste per 15

A poche ore dall’apertura il bando regionale “Voucher certificazioni per la competitività e la sostenibilità delle PMI” ha registrato un’adesione straordinaria: al primo giorno di apertura delle domande, erano già pervenute richieste di contributo per oltre 15 milioni di euro, quasi il doppio della dotazione complessiva di 8,4 milioni. Il bando, gestito in collaborazione con Unioncamere Piemonte, si è chiuso dopo poche ore dall’apertura. Le richieste hanno riguardato i comparti meccatronica, automotive, aerospazio, agroindustriale, biomedicale, export e transizione verde.

La misura prevede contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro per impresa, con una copertura compresa tra il 50% e il 65% delle spese per certificazioni volontarie in ambito qualità, ambiente, sicurezza, sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione.

Il bando, realizzato nell’ambito del Programma regionale FESR 2021–2027, ha una dotazione complessiva di 8,4 milioni di euro.

Visto il gradimento delle imprese, la Regione Piemonte valuta un rifinanziamento della misura per assicurare continuità ad uno strumento strategico per la crescita.

LE PAROLE – Così gli assessori Andrea Tronzano (Attività produttive) e Matteo Marnati (Innovazione): “Abbiamo intercettato i bisogni reali delle imprese piemontesi. Le certificazioni non obbligatorie rappresentano una leva concreta di competitività, apertura ai mercati internazionali e transizione sostenibile. La risposta al bando dice che il tessuto produttivo piemontese è pronto ad investire su qualità, innovazione e credibilità dei propri processi. È nostro impegno rifinanziare la misura, per dare risposta al maggior numero possibile di imprese”.