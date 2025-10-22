Economia IN EVIDENZA Science & Technology

Imprese piemontesi favorevoli ai voucher della Regione: dotazione 8.4 milioni, richieste per 15

DiRaimondo Bovone

Ott 22, 2025 , , , , , ,

A poche ore dall’apertura il bando regionale “Voucher certificazioni per la competitività e la sostenibilità delle PMI” ha registrato un’adesione straordinaria: al primo giorno di apertura delle domande, erano già pervenute richieste di contributo per oltre 15 milioni di euro, quasi il doppio della dotazione complessiva di 8,4 milioni. Il bando, gestito in collaborazione con Unioncamere Piemonte, si è chiuso dopo poche ore dall’apertura. Le richieste hanno riguardato i comparti meccatronica, automotive, aerospazio, agroindustriale, biomedicale, export e transizione verde.

La misura prevede contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro per impresa, con una copertura compresa tra il 50% e il 65% delle spese per certificazioni volontarie in ambito qualità, ambiente, sicurezza, sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione.
Il bando, realizzato nell’ambito del Programma regionale FESR 2021–2027, ha una dotazione complessiva di 8,4 milioni di euro.
Visto il gradimento delle imprese, la Regione Piemonte valuta un rifinanziamento della misura per assicurare continuità ad uno strumento strategico per la crescita.

LE PAROLE – Così gli assessori Andrea Tronzano (Attività produttive) e Matteo Marnati (Innovazione): “Abbiamo intercettato i bisogni reali delle imprese piemontesi. Le certificazioni non obbligatorie rappresentano una leva concreta di competitività, apertura ai mercati internazionali e transizione sostenibile. La risposta al bando dice che il tessuto produttivo piemontese è pronto ad investire su qualità, innovazione e credibilità dei propri processi. È nostro impegno rifinanziare la misura, per dare risposta al maggior numero possibile di imprese”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Nel 2024 turismo record nell’UE

Ott 21, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il vicepresidente USA, Vance: “Se Hamas non si disarma, sarà annientato”

Ott 21, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Science & Technology

Imprese piemontesi favorevoli ai voucher della Regione: dotazione 8.4 milioni, richieste per 15

Ott 22, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: pazza e bella Inter, 4-0 sul campo dell’Union SG

Ott 22, 2025
Calcio Sport

Champions League: allarme rosso per il Napoli, battuto 6-2 sul campo del PSV

Ott 22, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 21, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x