Comune di Alessandria, 36 posti di lavoro a rischio: il comunicato di Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di Fratelli d’Italia

«Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia chiede la convocazione urgente delle Commissioni consiliari Programmazione e Bilancio e Sviluppo del Territorio per affrontare una situazione gravissima che coinvolge servizi pubblici essenziali e decine di lavoratori. Non possiamo accettare che il Consiglio Comunale venga tagliato fuori, mentre si decide il destino di servizi fondamentali come scuolabus, trasporto disabili e gestione della sosta, con 36 posti di lavoro a rischio».

Lo dichiarano Emanuele Locci, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, e Maurizio Sciaudone, vicepresidente del Consiglio Comunale, intervenendo sulla questione Amag Mobilità, i cui contratti per questi servizi scadranno il 30 giugno, senza che l’Amministrazione comunale abbia fornito garanzie di continuità. Spiega ancora Locci:

«Il sindaco Giorgio Abonante ha partecipato al tavolo convocato in Prefettura il 24 giugno, ma ha abbandonato l’incontro proprio nel momento in cui si discuteva la possibilità di una breve proroga tecnica, richiesta dai sindacati e condivisa dallo stesso Prefetto, in attesa della pronuncia del TAR prevista per il 2 luglio. È un comportamento grave e irresponsabile, che conferma ancora una volta l’incapacità di questa amministrazione di affrontare con serietà e trasparenza i problemi della città. Non è la prima volta che ci troviamo a rincorrere l’emergenza per colpa della totale assenza di programmazione. Come Fratelli d’Italia, avevamo già da mesi proposto soluzioni, sollecitando un confronto costruttivo sul futuro dei servizi pubblici locali. Ma, come al solito, l’amministrazione Abonante ha scelto di ignorare i suggerimenti dell’opposizione, preferendo un approccio ideologico e solitario, salvo poi ritrovarsi costantemente impreparata di fronte alle proprie stesse omissioni».

Fratelli d’Italia chiede pertanto la convocazione urgente e congiunta delle Commissioni consiliari Programmazione e Bilancio e Sviluppo del Territorio, alla presenza del Sindaco, dei vertici di Amag Mobilità e dei rappresentanti sindacali. Così Locci:

«Stiamo parlando di servizi essenziali per i cittadini e di lavoratori che rischiano di perdere il lavoro da un giorno all’altro. L’ipotesi di affidare il trasporto disabili e lo scuolabus al volontariato, per risparmiare qualche decina di migliaia di euro, rappresenta un arretramento culturale e amministrativo che colpisce la qualità, la sicurezza e la dignità della nostra città. Il Comune non può gestire in modo opaco una questione così delicata. Serve un confronto pubblico, trasparente e immediato nelle sedi istituzionali. I cittadini e i lavoratori meritano rispetto, e Fratelli d’Italia sarà in prima linea per garantirlo».

Emanuele Locci