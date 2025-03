Il Gruppo ACOS di Novi Ligure tra le migliori utilities d’Italia

Il Gruppo ACOS–multiutility di Novi Ligure, che opera nei territori del Basso Alessandrino, nei settori energia, acqua, ambiente e gestione impianti sportivi, è una tra le realtà più virtuose del panorama nazionale dei servizi pubblici. Oltre al consueto riconoscimento, ottenuto per diversi anni, come una delle migliori 100 aziende del settore, il Gruppo si è classificato tra le prime 5 utility in Italia in due categorie:

– competitività ed efficienza, per l’abilità di coniugare risparmio nei costi di gestione con prestazioni

elevate in tutte le aree di business; – progetti con le scuole, per l’impegno profuso nel raggiungere studenti di ogni ordine e grado con programmi didattici dedicati.



Il tavolo relatori TOP UTILITY

Il rapporto Top Utility, realizzato da Althesys in collaborazione con Utilitalia e le maggiori associazioni di

categoria, ha analizzato i risultati delle principali aziende di servizi pubblici attive in Italia, basandosi su 241 indicatori quantitativi e qualitativi, che coprono aree strategiche quali: gestione economico-finanziaria e solidità patrimoniale; innovazione tecnologica e digitalizzazione dei servizi; sostenibilità ambientale e riduzione dell’impatto ecologico; efficienza operativa e qualità delle infrastrutture.

LE PAROLE – Il Presidente del Gruppo ACOS, Valter Pallano, ha dichiarato: “Questi prestigiosi riconoscimenti attestano la solidità e l’eccellenza del nostro operato, confermando la capacità del Gruppo di raggiungere performance economico-finanziarie di rilievo, come evidenziato dall’analisi di Althesys. È la prova concreta del nostro impegno nel garantire servizi di qualità, investendo in innovazione, sostenibilità ed efficienza operativa. Guardiamo sempre al futuro, per questo lavoriamo a stretto contatto con le scuole. Continueremo a investire in infrastrutture moderne, processi digitali avanzati e soluzioni ecosostenibili, rafforzando il nostro ruolo di riferimento per il territorio”.

Il presidente di ACOS, Valter Pallano