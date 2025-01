AMAG Ambiente-amministratori: l’esposizione a pagamento dei bidoni partirà il 1° luglio

Gli amministratori di condominio di Alessandria sono stati ricevuti giovedì scorso mattina dal Presidente di AMAG Ambiente per discutere sulla nuova raccolta ad Alessandria che prevede un servizio di raccolta porta a porta per raggiungere una percentuale accettabile di differenziata.

LE PAROLE – Gli amministratori ANAPI presenti all’incontro hanno raccontato così: “Possiamo dirci soddisfatti dal presidente Borbon, sentendo dire alcune cose che i cittadini avevano anticipato nelle assemblee. E cioè che il costo di questo servizio verrà scontato dalla TARI e la partenza avverrà in estate, dandoci il tempo di deliberare la firma dei nuovi contratti”.

Nei prossimi giorni uscirà un’ordinanza comunale in merito, ma AMAG Ambiente, dopo lunga discussione con gli amministratori di condominio, ha accettato di interrompere il servizio attuale per i non firmatari dal 1° luglio, dando la possibilità agli amministratori di far approvare i contratti dalle assemblee, tutelandoli da eventuali richieste di risarcimento.

L’ottimismo degli amministratori: “Pur riconoscendo che gli interlocutori finali non dovrebbero essere gli amministratori, ma gli utenti, apprezziamo la promessa di AMAG Ambiente di rivedere le tariffe per l’esposizione dei cassonetti per il 2026, dopo il periodo di 6 mesi (luglio-dicembre 2025) in cui l’azienda vedrà i primi risultati”.

L’attenzione degli amministratori resta alta e si auspicano altri incontri con l’azienda dei rifiuti, in modo che non ci siano disparità di trattamento economico tra stabili con poche unità e stabili con centinaia di alloggi, avendo un costo fisso per unità immobiliare uguale per le varie tipologie di stabili.