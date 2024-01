Studenti del Gem di Valenza in visita a ‘Vicenzaoro’

Una delegazione del corso Gem di Valenza ha visitato nei giorni scorsi la fiera VicenzaOro, evento di caratura internazionale che quest’anno ha celebrato il 70° anniversario ospitando, come tradizione, le maison più prestigiose d’Europa e del panorama internazionale, oltre che una nutrita rappresentanza di aziende del distretto di Valenza.

Gli allievi delle due classi del 1° anno e alcuni del 2° anno, 50 in tutto, accompagnati da alcuni docenti e dal personale della scuola, hanno così avuto modo di ammirare dal vivo le migliori creazioni espressioni del Made in Italy e vedere gli stand delle aziende valenzane che il prossimo mese e in primavera potrebbero ospitarli per lo stage di fine anno.

Verso la metà del mese di febbraio infatti è previsto l’avvio della prima parte di stage per gli allievi del 2° anno che torneranno poi a lezione prima di svolgere la seconda parte dello stage tra aprile e giugno; i ragazzi delle due classi del 1° anno invece inizieranno il loro primo stage il maggio prossimo.