L’ambasciatore Durante-Mangoni: “Fortissimo partenariato strategico Italia-Romania”

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – “Italia e Romania hanno rapporti fortissimi che risalgono alla nostra storia comune, a una vicinanza linguistica e culturale. Negli ultimi 30 anni si è sviluppato anche un fortissimo partenariato strategico di carattere politico, economico e anche culturale. Il 2024 che sta per chiudersi è stato un anno straordinario, abbiamo avuto un vertice intergovernativo a febbraio, il Business Forum tra le comunità imprenditoriali dei due Paesi e tante iniziative culturali. La visita del presidente Mattarella in giugno ha suggellato la forza e l’ampiezza di questo straordinario partenariato che trova la sua ricchezza negli scambi tra i due popoli e le due società”. Lo ha detto Alfredo Durante-Mangoni, ambasciatore italiano in Romania, intervistato da Claudio Brachino in occasione dell’apertura dell’ufficio di corrispondenza dell’agenzia Italpress a Bucarest. sat/fsc/mrv

