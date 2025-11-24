Attualità Cronaca

Catania: arrestate 2 donne per aver circuito un’anziana

Di

Nov 24, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania su disposizione della Procura distrettuale di Catania, ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, nei confronti di due donne, una 65enne sottoposta alla custodia in carcere e l’altra 54enne sottoposta agli arresti domiciliari. Le indagini hanno permesso di acquisire gravi elementi indiziari a carico degli indagati, per i delitti di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita, entrambi in forma pluriaggravata.

pc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 25 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Elezioni Regionali: vincono Fico in Campania, Decaro in Puglia e Stefani in Veneto

Nov 24, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Ucraina, Crosetto: “Avviato il percorso di pace, la soluzione deve andare bene a Kiev”

Nov 24, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Como show, Torino travolto 5-1 e profumo d’Europa

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Schlein “Partita alle prossime elezioni politiche è apertissima”

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Messina si dimette da capo allenatore Milano, squadra a Poeta

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Trappola Bodo/Glimt per la Juve, Spalletti “Va alzato il livello”

Nov 24, 2025