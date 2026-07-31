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Catania: droga con i droni e smartphone in carcere, 4 arresti

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Lug 31, 2026
CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura Distrettuale nei confronti di 4 persone (destinate a carcere, domiciliari e obbligo di firma). Gli indagati risponderanno a vario titolo di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento si inserisce in una più ampia operazione che ha visto complessivamente l’esecuzione di 26 misure cautelari a carico di persone appartenenti a una pericolosa compagine criminale composta prevalentemente da “giovani leve”.pc/gtr

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