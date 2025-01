Torino: da domani le visite didattiche delle scuole a Palazzo Lascaris

Dal 30 gennaio al 30 maggio 2025 le scolaresche (dalla classe 5^ elementare) potranno prenotarsi alla pagina https://www.cr.piemonte.it/prenotazionevisite/scuole/scegli-data per visitare le sale del piano nobile di Palazzo Lascaris. Le visite didattiche gratuite a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, si svolgono il giovedì e il venerdì mattina alle 9.30 e alle 11. Gli studenti saranno accompagnati alla scoperta del palazzo barocco di via Alfieri 15 a Torino da personale interno qualificato, compatibilmente con i lavori di restauro in corso all’interno dell’edificio.

Costruito a metà del ‘600, il palazzo è stato fino alla fine dell’800 residenza aristocratica legata alla corte sabauda. Durante il ‘900 è diventato sede di banche e istituzioni private e pubbliche, poi nel 1979 è stato ristrutturato per diventare sede dell’Assemblea legislativa della Regione Piemonte. I lavori di restauro che stanno interessando il palazzo (che si concluderanno a fine 2025) riporteranno l’edificio al suo antico splendore, per renderlo sempre più aperto ai piemontesi e ai turisti che vorranno visitarlo.

A questo link è visibile il Virtual Tour del palazzo: https://virtualtour-lascaris.csi.it/virtualtour/lascaris-2023/index.html

Per informazioni scrivere alla mail: [email protected]