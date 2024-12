Disabilità, Francesca Porcellato: “Lo sport fa crescere, è condivisione”

ROMA (ITALPRESS) – Ha partecipato a 12 Paralimpiadi conquistando un bottino personale di 14 medaglie in 3 sport diversi. La testimonianza di Francesca Porcellato, atleta paralimpica nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. In una recente intervista, realizzata alla Camera, ha evidenziato il ruolo fondamentale dello sport, a tutti i livelli. La Camera dei deputati ha proposto il suo contributo in occasione della ricorrenza, quest’anno incentrata sul tema dell’amplificazione della leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile.

(Fonte video: Camera dei deputati)

