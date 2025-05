Putin “Russia e Ucraina trovino compromessi vantaggiosi per entrambi”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Il Presidente degli Stati Uniti ha espresso la sua posizione in merito alla cessazione delle ostilità, al cessate il fuoco, e io, da parte mia, ho anche osservato che anche la Russia sostiene una risoluzione pacifica della crisi ucraina. Dobbiamo semplicemente individuare i percorsi più efficaci per raggiungere la pace. La questione è che le parti russa e ucraina dimostrino il massimo desiderio di pace e trovino compromessi che siano vantaggiosi per tutte le parti. Allo stesso tempo, vorrei sottolineare che, in generale, la posizione della Russia è chiara. La cosa principale per noi è eliminare le cause profonde di questa crisi”. Così il presidente russo Vladimir Putin, in merito al colloquio telefonico con l’omologo statunitense, Donald Trump.

(Fonte video: Cremlino)