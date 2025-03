Difesa, Barachini: “Fondamentale comunicare con trasparenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra che non ci sia momento più opportuno di questo per trattare i temi che afferiscono alla sicurezza nazionale, alla difesa nazionale e internazionale. Viviamo due profonde crisi internazionali e un impegno anche delle nostre forze armate e delle forze dell’ordine senza precedenti. È fondamentale – come stiamo vedendo anche nei meccanismi di difesa europei – capire cos’è la difesa e come si può supportare questo sforzo in un momento così delicato”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Alberto Barachini, a margine della presentazione alla Camera de “La Voce della Difesa”, il nuovo notiziario dell’agenzia Italpress dedicato al mondo della difesa e della sicurezza nazionale.

xi2/f07/fsc/mrv

Navigazione articoli