Danni e disagi per il maltempo nel Catanese, allagamenti lungo l’autostrada A18

CATANIA (ITALPRESS) – Danni e disagi per il maltempo nel Catanese. I Vigili del fuoco del Comando provinciale sono stati impegnati per tutta la notte. Trenta interventi sono stati eseguiti in tutto il territorio della provincia a partire dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino. E sono in corso ancora altri venti interventi, riguardanti il soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di auto e veicoli. I territori principalmente interessati sono i comuni di Giarre, Acireale e Linguaglossa. Richiamato il personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. In azione anche sommozzatori e soccorritori fluviali inviati dal Comando provinciale di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali. Una squadra del distaccamento di Riposto è intervenuta per soccorrere persone ed auto rimaste bloccate sull’autostrada A18 al chilometro 56 tra Fiumefreddo e Giarre. Mentre ad Acireale i Vigili del fuoco sono intervenuti in seguito al crollo di un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, nei pressi della Circonvallazione. Nessun danno a persone. vbo/gsl

(Fonte video: Vigili del Fuoco Catania)

