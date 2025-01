Dalla Banca Europea 3 miliardi per agricoltori e bioeconomia

ROMA (ITALPRESS) – La Banca europea per gli investimenti ha annunciato un pacchetto di finanziamenti da 3 miliardi di euro per l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca in tutta Europa insieme a iniziative per rafforzare l’assicurazione agricola. I prestiti del Gruppo BEI saranno integrati da altri istituti finanziari partecipanti, sbloccando quasi 8,4 miliardi per il settore della bioeconomia. Il sostegno rappresenta la più grande iniziativa di finanziamento sostenuta dalla BEI per l’agricoltura europea e sarà destinato alle piccole e medie imprese e a quelle a media capitalizzazione. Sarà distribuito nei prossimi tre anni, con i primi prestiti che dovrebbero essere firmati nella prima metà del 2025.Il nuovo finanziamento mira a stimolare gli investimenti in una serie di attività, tra cui la salute del suolo, gli strumenti digitali, la gestione delle risorse idriche e la resilienza ai cambiamenti climatici. Lo scopo è anche quello di rafforzare la formazione in pratiche sostenibili, contribuendo ad aumentare la quota del 12% degli agricoltori europei di età inferiore ai 40 anni e la quota del 31,6% che sono donne.Una parte dei prestiti sarà destinata ai giovani, che in genere hanno maggiori difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari tradizionali. Il sostegno sarà anche finalizzato a superare lo squilibrio di genere e ad aiutare la transizione verde, a supporto degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione europea.

sat/gsl