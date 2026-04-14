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Da Italpress ed Economia dello Spazio Magazine il nuovo notiziario Aerospazio

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Apr 14, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Italpress amplia l’offerta informativa con il lancio del nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy, un ambito sempre più rilevante per lo sviluppo tecnologico, industriale e scientifico del Paese. Il nuovo prodotto editoriale nasce in collaborazione con Economia dello Spazio Magazine, testata specializzata nell’analisi delle dinamiche legate all’economia dello spazio e alle ricadute industriali e tecnologiche del settore. L’obiettivo è offrire un’informazione puntuale e sempre aggiornata su un comparto che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa e che coinvolge istituzioni, imprese, ricerca e innovazione.
Il notiziario Aerospazio si inserisce nel percorso di sviluppo dei prodotti verticali di Italpress, che negli ultimi mesi si sono arricchiti di notiziari e format multimediali dedicati alla geopolitica, alla difesa, all’innovazione, settori strategici e ad alta intensità tecnologica.
Con questa iniziativa, l’agenzia fondata da Gaspare Borsellino rafforza il suo impegno nel presidiare ambiti specialistici e di grande attualità, contribuendo a diffondere informazioni e analisi su un settore destinato a incidere sempre più sull’economia e sulla competitività del sistema Paese.
“In un momento in cui la Space Economy sta assumendo in Italia una rilevanza crescente, anche in virtù delle opportunità di interconnessione con settori tradizionali e avanzati, siamo lieti di avviare questa collaborazione con Italpress. Un network nazionale autorevole che contribuirà ad ampliare la circolazione di informazioni, competenze e visioni, favorendo una crescita più strutturata e consapevole del settore”, afferma Roberta Busatto, editrice e direttrice di Economia dello Spazio Magazine.
“Il lancio del notiziario dedicato all’aerospazio e alla Space Economy rappresenta un ulteriore passo nel percorso di specializzazione editoriale di Italpress. Dopo Difesa e Hi-Tech, continuiamo a investire su informazione qualificata in settori che stanno ridefinendo gli equilibri economici e tecnologici globali. L’aerospazio è uno dei motori dell’innovazione e richiede un racconto costante, autorevole e accessibile a istituzioni, imprese e cittadini. La collaborazione con Economia dello Spazio è un valore aggiunto importante, perchè mette in rete competenze specialistiche e contribuisce a rafforzare la qualità dell’informazione su un settore strategico e in continua evoluzione”, dice Gaspare Borsellino, direttore responsabile dell’agenzia Italpress.
Il notiziario sarà diffuso attraverso i canali editoriali di Italpress e offrirà aggiornamenti, approfondimenti, interviste, studi e analisi sulle principali evoluzioni del settore aerospaziale e della Space Economy, con particolare attenzione alle politiche industriali, alla ricerca scientifica e alle opportunità di sviluppo per il sistema produttivo italiano.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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