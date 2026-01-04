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Il ministro Crosetto: “La stabilità ci dà autorevolezza e fiducia nei mercati”

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Set 4, 2026
BARI (ITALPRESS) – “Il record sulla durata è importante, perché la stabilità consente a un governo di avere un’autorevolezza nelle sedi nazionali e internazionali che la precarietà non dava. E questo si vede anche nei risultati ottenuti. Il primo, per citarne uno, è lo spread italiano e la fiducia che i mercati di tutto il mondo riversano verso l’Italia. Prima non c’era mai stata. Questo è anche grazie al fatto che, per la prima volta, c’è un governo politico stabile, che ha dimostrato che anche la politica sa amministrare bene, guadagnandosi la fiducia non soltanto dei cittadini, ma anche del mondo”. Lo ha affermato a Bari il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana.xa2/mgg/mca3

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