L’ad ENI Descalzi: “Sbagliato dire che il gas russo costava meno”

ROMA (ITALPRESS) – "Dire che il gas russo costava meno è uno statement sbagliato. Il gas russo costava meno ai russi". Così l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, a margine della Cerimonia di consegna dei Premi Eni Award 2025 al Quirinale. "Siccome il gas, come il petrolio, che va al TTF prende il valore del TTF, se il gas russo costa uno e lo vende a 10, 9 sono per lui. Il gas americano che costa a chi lo produce più del gas russo e arriva mettiamo a 7-8 dollari, loro ci guadagnano 2. Ma quando noi prendevamo il gas russo abbiamo perso un sacco di soldi, perché arrivava a un prezzo contrattuale che era superiore a quello che noi potevamo vendere".

