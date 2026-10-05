Attualità Viaggiando Video

Crociere: cresce la voglia di viaggiare fuori stagione

Di

Ott 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Un’indagine condotta da AstraRicerche per MSC Crociere evidenzia una forte tendenza alla destagionalizzazione dei viaggi tra gli italiani. Quasi il 98% degli intervistati dichiara di aver già fatto o di desiderare una vacanza in bassa stagione, mentre l’84% lo ha già sperimentato in prima persona. Entrando nel dettaglio del prodotto crocieristico, i punti di forza percepiti per i mesi invernali sono il favorevole rapporto qualità-prezzo e l’opportunità di visitare più destinazioni in un unico viaggio.
mgg/gsl

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Mazzi: “Facciamo fatica a far capire che il turismo è un’economia per il Paese”

Ott 5, 2026
Attualità Viaggiando

Crociere: italiani sempre più attratti dai viaggi fuori stagione

Ott 5, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Alcol: come e perché colpisce professione e carriera

Ott 5, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Il trail running diventa un ponte tra Italia e Cina

Ott 5, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Mazzi: “Facciamo fatica a far capire che il turismo è un’economia per il Paese”

Ott 5, 2026
Attualità Viaggiando

Crociere: italiani sempre più attratti dai viaggi fuori stagione

Ott 5, 2026
Attualità Salute & Scienza Video

Alcol: come e perché colpisce professione e carriera

Ott 5, 2026