Attualità Economia IN EVIDENZA

Credito d’imposta carburante: aperta fino al 30 settembre la piattaforma per le imprese agricole

DiRaimondo Bovone

Set 12, 2026 , , , , ,

Con le istruzioni operative del 5 agosto 2026, l’Organismo Pagatore AGEA ha “aperto”, a decorrere dal 6 agosto e fino al 30 settembre 2026, la piattaforma telematica per presentare le domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburante a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, introdotto dal decreto legge n. 38/2026 e attuato con il decreto MASAF del 27 luglio 2026.
Il decreto legge sopra citato aveva infatti previsto per le imprese agricole attive, in forma individuale o associata, un beneficio nella percentuale massima del 20% del costoal netto dell’IVA – sostenuto per acquisti di gasolio e benzina, effettuati dal 1° marzo al 31 maggio 2026esclusivamente per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole.
Sono invece state espressamente escluse le spese relative all’acquisto di gasolio e/o di benzina per l’alimentazione di autovetture e di mezzi per il trasporto commerciale NON agricolo, nonché di attrezzature NON direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.

La percentuale del 20% è potenzialmente soggetta a riduzione, qualora, in esito alle domande presentate, venisse sforato il plafond complessivo di spesa pubblica pari a 90 milioni di euro: dopo la chiusura della piattaforma al 30 settembre ed entro i 20 giorni successivi, AGEA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il provvedimento di concessione, determinando l’ammontare del contributo spettante a ciascun richiedente ammesso e l’eventuale riduzione della percentuale del 20%, qualora l’ammontare complessivo delle somme ammesse al contributo superi il precitato plafond nazionale.
A partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione da parte di AGEA, il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione di tributi e contributi, tramite modello F24, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 11, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Dalle foglie cadute alla carta, l’idea di uno studente ucraino

Set 11, 2026
IN EVIDENZA

“Fermata reale”, l’app per aiutare chi si sposta in treno e bus

Set 11, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

Credito d’imposta carburante: aperta fino al 30 settembre la piattaforma per le imprese agricole

Set 12, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

La Fiorentina rinasce con Vanoli e Mastantuono, Venezia ko 4-2

Set 12, 2026
TOP NEWS

Ultimate Championship, Iapichino trionfa nel lungo a Budapest

Set 12, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 11, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x