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Il ministro Urso: “Nella crescita dell’export l’Italia ha superato il Giappone”

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Ott 24, 2026
CATANIA (ITALPRESS) – “Sul piano internazionale, l’export italiano lo scorso anno è cresciuto del 3,3%, del +7,2% negli Stati Uniti, mentre tutti pensavano ad un crollo. L’export nei primi 7 mesi di quest’anno è cresciuto del 4,7%. Sulla crescita, già sorprendente dello scorso anno, abbiamo scavalcato il Giappone come 4° paese esportatore mondiale. La crescita di quest’anno è trainata dalle componenti che servono a realizzare i grandi data center negli Stati Uniti. Lo scorso anno l’export italiano, smentendo i profeti di sventura, è aumentato del 7,2% verso gli Stati Uniti, malgrado i dazi. Record di crescita aumentato nel complesso del 3,3%, malgrado le guerre, i conflitti, i protezionismi. Quest’anno la crescita è ancora superiore, 4,7% nei primi 7 mesi dell’anno e questo ci ha permesso di agguantare il Giappone come grande paese esportatore mondiale. Crescono i prodotti italiani nel mondo, crescono gli investimenti esteri nel nostro paese. L’Italia è visto come un paese sicuro”. Così il ministro del Made in Italy e delle Imprese, Adolfo Urso, a margine della convention Patrioti in Comune di Fratelli d’Italia all’International Airport Hotel di Catania.xo1/col5/mca2

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