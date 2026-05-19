Attualità Cronaca

Reggio Calabria: corruzione al comune, 4 misure cautelari

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Mag 19, 2026

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’Ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 soggetti, accusati a vario titolo di diversi episodi di corruzione commessi nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni. Si tratta di 2 pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Reggio Calabria e di 2 imprenditori reggini, rispettivamente amministratori di due società oggetto di
sequestro.

foto: screenshot video Polizia di Stato

(ITALPRESS).

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