NAS, controlli estivi in tutta Italia: irregolarità al 37%

Set 25, 2025


ROMA (ITALPRESS) – A conclusione della campagna “Healthy Summer 2025” avviata a giugno dai Carabinieri del NAS – su indicazione del Ministero della Salute e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sono state effettuate 3.563 ispezioni presso agriturismi, stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-assistenziali, centri benessere, esercizi di ristorazione su autostrade e vie di comunicazione, aree di transito (porti, aeroporti e stazioni) nonché attività di street food. Le verifiche hanno evidenziato 1.331 situazioni non conformi (pari al 37% dei controlli), con la segnalazione di 1.291 persone alle competenti Autorità amministrative e giudiziarie, e l’accertamento di 2.146 violazioni complessive. Sono state inoltre eseguite 20 misure restrittive della libertà personale.

Fonte video: Carabinieri

