Consulta Comunale ‘Pari Opportunità’: possibile inviare adesioni antro venerdì 13 gennaio

L’Amministrazione Comunale di Alessandria ha emanato un avviso pubblico per la costituzione della Consulta per le Pari Opportunità, organismo consultivo e di proposta che opera in attuazione dei principi di pari opportunità riconosciuti dalla legislazione vigente e dallo Statuto Comunale.

Le realtà collettive locali, le associazioni femminili, le confederazioni sindacali, le organizzazioni di categoria e gli Enti sono invitati a far pervenire entro venerdì 13 gennaio 2023 i nominativi delle proprie rappresentanti (con eventuale indicazione della supplente), quali designate a far parte della Consulta delle Pari Opportunità. Le designazioni devono avvenire con le seguenti modalità:

a mano all’Ufficio Protocollo (Palazzo Comunale, P.zza della Libertà n. 1 – Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00);

(Palazzo Comunale, P.zza della Libertà n. 1 – Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00); a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Alessandria ( Ufficio Protocollo, P.zza della Libertà n. 1 – 15121 Alessandria);

Ufficio Protocollo, P.zza della Libertà n. 1 – 15121 Alessandria); tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] (nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura Candidatura Consulta della Legalità );

(nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura ); tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] (nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura Candidatura Consulta della Legalità).

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 17.12.2019, fanno parte della Consulta:

l’Assessore alle Pari Opportunità, le Assessore nominate dal Sindaco e le Consigliere Comunali in carica;

una rappresentante per ognuno dei partiti politici presenti in Consiglio Comunale;

una rappresentante per ognuna delle associazioni femminili presenti ed operanti nella realtà comunale, formalmente costituite almeno da cinque anni con scrittura privata registrata o con atto notarile e che perseguono finalità inerenti la condizione femminile e il raggiungimento delle pari opportunità sul territorio del Comune di Alessandria;

una rappresentante per ognuna delle Confederazioni Sindacali Unitarie e una rappresentante per ognuna delle Organizzazioni di categoria (agricoltura, artigianato, industria, commercio) e degli Ordini Professionali dotati di Comitato Pari Opportunità;

una rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, sede di Alessandria;

una rappresentante dell’UPO, sede di Alessandria.