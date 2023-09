RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Nel Comparto Sanità Privata e Terzo Settore troppi CCNL sono scaduti e non sono mai stati rinnovati ma soprattutto non vengono pienamente applicati.

Chiediamo a CGIL-CISL-UIL, visto che si sono pienamente impadroniti della Contrattazione a livello nazionale, di agire celermente ad un rinnovo dignitoso di questi Contratti.

Alle Aziende e ai Titolari della Contrattazione di Secondo Livello (anch’essa molte volte preclusa alla CSE SANITA’ nonostante la maggior rappresentanza in molte strutture) chiediamo che venga attuata ed applicata la contrattazione di Secondo livello prevista dai CCNL.

I Lavoratori della Sanità Privata e del Terzo Settore sono stati durante il periodo del Covid definiti “Eroi” e mai ripagati.

Ad oggi questi lavoratori vengono nello stesso modo se non ancor peggio sfruttati, mal pagati con la scusante della carenza del personale è GIUNTA L’ORA DI DIRE BASTA!

Per il Coordinamento Regionale

Stefania Gallo