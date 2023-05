Comune di Sezzadio: nuovo modulo anti-incendio grazia alla Fondazione Cassa di Risparmio di AL

Dal suo insediamento, l’attuale Amministrazione di Sezzadio si è impegnata per attivare la crescita del gruppo comunale di Protezione Civile mettendo a disposizione una sede dedicata, aumentando le dotazioni di mezzi ed attrezzature ed implementando la formazione dei volontari. In questo contesto, grazie al contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha sostenuto il progetto, il Comune di Sezzadio ha potuto proseguire nel suo programma e ha dotato il locale gruppo di Protezione Civile di un modulo antincendio da 400 litri , che potrà essere trasportato su carrello oppure direttamente sul pickup già in dotazione al gruppo.

I moduli antincendio sono attrezzature che vengono utilizzate per estinguere un incendio , sono costruiti con un serbatoio dalla capienza variabile tra i 400 ai 3300 litri, sono più o meno grandi in base alla capienza del serbatoio, e possono essere installati sui mezzi operativi.

Dalla scorsa settimana, quindi, anche il gruppo comunale di Protezione Civile di Sezzadio è dotato ti questo mezzo che potrà permettere un primo intervento in caso di incendio.