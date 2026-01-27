Messina: colpo al traffico di droga nel rione Cep, 15 arresti





MESSINA (ITALPRESS) – Gli agenti dell Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, su disposizione del gip del Tribunale di Messina e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Dodici indagati sono stati condotti in carcere e tre posti agli arresti domiciliari. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha smantellato un’organizzazione criminale strutturata e armata, attiva dal 2022 nel traffico di cocaina, hashish e marijuana nel rione CEP di Messina e in tutta la provincia. Le indagini, basate su appostamenti, pedinamenti e videosorveglianza, hanno ricostruito una rete di spaccio organizzata con ruoli definiti e collegamenti con fornitori calabresi e catanesi. Nel corso dell’attività investigativa sono stati arrestati in flagranza 20 soggetti e sequestrati circa 12 chili di droga, armi, munizioni e 45 mila euro in contanti. Effettuate anche numerose perquisizioni con il supporto di reparti della Polizia di Stato di Messina, Catania e Siracusa. ia/vbo/gsl