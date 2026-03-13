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Ferrari Amalfi Spider, la nuova V8 open-air da 640 cavalli

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Mar 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La casa di Maranello presenta la nuova Ferrari Amalfi Spider, una spider V8 2+ che unisce prestazioni, eleganza e il piacere della guida a cielo aperto. Il nuovo modello del marchio Ferrari nasce per offrire un perfetto equilibrio tra sportività e versatilità, mantenendo comfort e fruibilità anche nell’uso quotidiano. Il design conserva le proporzioni eleganti della versione coupé, con linee fluide e superfici pulite. Il tetto in tela, disponibile in diverse colorazioni e materiali, si apre in appena 13 secondi e mezzo e può essere azionato anche in movimento fino a 60 chilometri orari, trasformando rapidamente la vettura in una vera spider. Sotto il lungo cofano trova spazio un potente motore V8 turbo da 640 cavalli, pensato per garantire prestazioni elevate e una guida coinvolgente. All’interno l’abitacolo riprende l’impostazione a doppio cockpit, con un’interfaccia evoluta tra pilota e vettura, volante con tasti fisici e il ritorno dell’iconico pulsante di accensione. La configurazione 2+ rende la vettura ancora più versatile, permettendo di utilizzare i sedili posteriori anche per aumentare la capacità di carico. Con la nuova Amalfi Spider, Ferrari propone così una sintesi perfetta tra tecnologia, stile e piacere di guida all’aria aperta.
tvi/abr/azn

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