Cittadinanza Italiana: come ottenerla?

La Cittadinanza Italiana può essere acquisita nei seguenti modi.

IUS SANGUINIS – chi nasce/adottato da cittadini italiani o chi nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o genitori ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la Legge dello Stato di provenienza.

IUS SOLI – la persona interessata deve presentare apposita domanda. Deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, avere redditi sufficienti al sostentamento, non avere precedenti penali e non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica, possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

MATRIMONIO o UNIONE CIVILE – con cittadino/a italiano/a. In questo caso, dal momento della

presentazione della domanda e fino all’adozione del Decreto di concessione della Cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04