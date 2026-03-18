Carburanti, la premier Meloni: “Tagliamo 25 centesimi al litro”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi in Consiglio dei Ministri, con un decreto che riguarda chiaramente il prezzo del carburante, la priorità in questo momento, siamo intervenuti con 3 misure. Di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito di imposta per gli autotrasportatori, perchè non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo, e diamo vita ad un meccanismo anti-speculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi. Quindi combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al Tg1.

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