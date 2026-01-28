Attualità Esteri Science & Technology

Cina: inaugurate 4 linee ferroviarie ad alta velocità

Di

Set 28, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina, che dispone della più estesa rete ferroviaria ad alta velocità del mondo, ha aperto oggi al traffico quattro importanti tratte, migliorando i collegamenti tra diverse regioni.
Le nuove tratte collegano Xiong’an, nella provincia dello Hebei, a Shangqiu, nella provincia dello Henan, Xìan ad Ankang, nella provincia dello Shaanxi, Yichang a Xingshan, nella provincia dello Hubei, e Harbin a Yichun, nella provincia dello Heilongjiang.
Distribuite tra la Cina settentrionale, nord-occidentale, centrale e nord-orientale, le nuove linee agevoleranno gli spostamenti dei residenti, miglioreranno i collegamenti regionali e sosterranno lo sviluppo economico.
– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 29 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Moda

Dalla Cina a Milano, le unghie finte entrano nel mondo della moda

Set 28, 2026
Attualità Economia

Acqua: 64 aziende siglano il “Patto per la Resilienza idrica” di Utilitalia

Set 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Corruzione e caporalato nei cantieri AV Napoli-Bari, 20 misure cautelari

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Smantellata a Roma rete di spaccio verso quartieri Salario e Parioli, un arresto

Set 29, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: 350.000 euro per migliorare gli spazi di Anffas Casale Monferrato

Set 29, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Nazionale: l’Italia vince 4-1 in Turchia, riscattato il ko col Belgio

Set 29, 2026