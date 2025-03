Castello di Verzuolo: invasione di super-eroi Marvel fra domani e domenica

Per 2 giorni, sabato 22 e domenica 23 marzo, gli eroi delle grandi saghe cinematografiche abiteranno le sue e il parco del Castello di Verzuolo. Il titolo dell’evento di debutto della stagione è ‘La Contea del Mondo Magico’: dopo l’apertura per visitare in anteprima i sotterranei dell’antica fortezza, nel prossimo fine settimana si spalancano i cancelli per famiglie, piccoli e gli appassionati di super-eroi della Marvel.

A condurre le attività i migliori team di ‘cosplay’ del settore riuniti nel progetto Jedi Generation (The Heroes Croproject e Univers Heroes), che hanno creato una vera accademia di formazione per aspiranti Jedi e Sith.

ORARI, INGRESSI, SCONTI – “La Contea del Mondo Magico” andrà in scena al Castello di Verzuolo sabato 22 dalle 14 alle 19 e domenica 23 dalle 10 alle 18. Per i bambini fino a 5 anni l’accesso è gratuito; dai 6 ai 12 anni costa 5 euro, dai 12 ai 18 anni costa 7 euro; per gli adulti 10 euro. Previsti sconti per le famiglie e per chi raggiunge il parco del castello in moto (mostrare il casco).

Per chi preferisce partecipare solo alla serata del sabato, l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni, 2 euro per quelli dai 6 ai 12 anni e 4 euro per chi ha più di 12 anni.

Durante tutta la kermesse sarà possibile rifocillarsi con i piatti ispirati al mondo dei supereroi, preparati dalla Pro loco e disponibili consultando il menù sul sito www.villadiverzuolo.it.

INFO – Per prenotare contattare il numero 351-4204004 o il sito www.villadiverzuolo.it.

