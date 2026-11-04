Carcere di Torino: una perquisizione a sorpresa scopre hashish, coltelli e alcol

Hashish, armi rudimentali, tra cui coltelli, e una notevole quantità di frutta, forse destinata alla macerazione per produrre alcoli, è quanto è stato trovato questa mattina, intorno alle 5.30, durante una perquisizione straordinaria effettuata dal personale di Polizia Penitenziaria. A darne notizia sono Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), e Vicente Santilli, segretario nazionale SAPPE per il Piemonte, che esprimono apprezzamento per l’attività svolta dagli agenti, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza.

Nel corso dell’operazione, all’interno di un locale comune utilizzato dai detenuti, gli operatori hanno individuato un freezer in cui erano nascosti 16 gr di hashish. Nello stesso locale sono state inoltre rinvenute armi rudimentali, tra cui coltelli, e una consistente quantità di frutta che, secondo le prime valutazioni, potrebbe essere stata destinata alla macerazione per produrre sostanze alcoliche.

LE PAROLE – Così Capece e Santilli: «Il rinvenimento di droga, coltelli e materiale potenzialmente destinato alla produzione clandestina di alcol, in un locale comune, rappresenta un elemento che merita approfondimenti e conferma quanto sia indispensabile garantire controlli costanti e rigorosi. Ma la Polizia Penitenziaria non può essere lasciata sola. Servono organici adeguati, strumenti tecnologici efficaci e condizioni operative che consentano di svolgere al meglio le attività di prevenzione e controllo. Il nostro ringraziamento va a tutto il personale intervenuto, che continua a garantire sicurezza e legalità negli istituti penitenziari con grande senso del dovere e abnegazione».