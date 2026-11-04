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Lollobrigida: “Con Coltiva Italia 1,1 miliardi per rafforzare il mondo agricolo”

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Nov 4, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Senato ha approvato, senza nessun voto contrario, il Coltiva Italia, una proposta che avevo presentato nel 2025: oltre 1,1 miliardi per interventi destinati a rafforzare il mondo agricolo italiano, per renderlo più forte in termini strutturali, intervenire sulle criticità e aiutare l’Italia a essere garantita nelle sue produzioni di alta qualità e poterle mettere a disposizione dei suoi cittadini e del mondo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, commentando l’approvazione definitiva del Ddl Coltiva Italia.
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