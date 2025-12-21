Carcere di Torino, sequestrati dalla Penitenziaria droghe, armi rudimentali e telefoni

Come sempre l’ora X è scattata all’alba: proprio in quei momenti di sabato si è svolta l’operazione di polizia all’interno della Casa Circondariale di Torino. A dare la notizia è stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), per voce Vicente Santilli, segretario nazionale per il Piemonte: “L’accurata perquisizione al primo piano del Padiglione B ha confermato l’efficacia, la professionalità e l’attenzione del personale di Polizia Penitenziaria, scoprendo e sequestrando, all’interno delle celle, parecchio materiale proibito, come 35 grammi di cocaina (in un tubetto di colla), ⁠15 grammi di hashish (nel manico di una paletta), uno smartphone (in un letto), un microtelefono con caricabatterie (nella spazzatura), armi da taglio rudimentali. Grazie a questa iniziativa è stato possibile impedire lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i detenuti”.

Un telefono microcellulare

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, spertica elogi per i poliziotti penitenziari, ma lancia l’allarme: “La Polizia Penitenziaria affronta quotidianamente nuove forme di illegalità che stanno creando serie difficoltà. Purtroppo anni di politiche permissive hanno portato ad una gestione autonoma dei detenuti, tipo vigilanza dinamica e regime aperto, che rendoono difficile il controllo con i detenuti nei corridoi per gran parte della giornata. Sono in aumento i sequestri di telefoni cellulari e droga nelle carceri, mentre la Polizia opera con risorse limitate”. E qui scatta la richiesta: “Bisogna schermare gli istituti penitenziari per impedire l’uso illegale di telefoni cellulari, dato che l’introduzione di reati specifici non ha avuto l’effetto sperato. Il Corpo garantisce legalità e sicurezza negli istituti penitenziari, favorendo la rieducazione dei detenuti con professionalità e umanità, ma per continuare a farlo servono uomini e risorse. Il SAPPE riconosce a questo Governo una maggiore attenzione ai problemi, ma servono interventi concreti e urgenti”.

Disturbatore telefonico a 8 bande (wikipedia)

Capite dove ci hanno portato negli anni passati? Non a caso qualcuno qualcuno sceglie deliberatamente di delinquere per andarsi a fare una vacanza dietro le sbarre….

Il taser, sempre più necessario nelle carceri