Carabinieri Napoli, il generale Storniolo: “I reati sono in diminuzione”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I reati sono in diminuzione. Poi però bisogna vedere a macchia di leopardo le singole situazioni, i singoli territori. La statistica ci dice moltissimo, ma non dobbiamo guardare solo quella, bisogna studiare i singoli fenomeni per cercare di attaccarli alla radice”. Per Storniolo si tratta del primo mese e mezzo all’ombra del Vesuvio, dopo il subentro, al posto del Generale Enrico Scandone, alla guida della Pastrengo e di tutte le altre caserme provinciali”. Lo ha detto il Generale di Brigata, Biagio Storniolo, facendo il punto sull’attività svolta nel 2024 dal Comando provinciale dei carabinieri di Napoli.

