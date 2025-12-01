Attualità Cronaca Video

Roma: Carabiniere salva un giovane ed evita una tragedia a Colleferro

Dic 1, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Un Carabiniere operatore della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un episodio di straordinaria professionalità e umanità. Grazie alla sua prontezza, sensibilità e capacità di gestione della situazione, è stato possibile evitare un tragico epilogo e salvare la vita di un giovane in difficoltà. Il ragazzo, in evidente stato di fragilità, chiamando al 112, aveva manifestato l’intenzione di volersi lanciare sotto un treno in transito presso la locale stazione. La segnalazione giunta alla centrale dei Carabinieri ha attivato immediatamente l’intervento del Carabiniere di turno, che con lucidità e fermezza ha instaurato un dialogo diretto con il giovane, riuscendo a rassicurarlo e a guadagnare tempo prezioso fino all’arrivo di una pattuglia che ha rintracciato il ragazzo e lo ha messo in sicurezza. La professionalità dimostrata, unita a un profondo senso di responsabilità e vicinanza umana, ha permesso di trasformare un momento di disperazione in un’occasione di salvezza.

tvi/mca3 (Fonte video: Carabinieri)

