CANTIERI DI LAVORO OVER-58

Il Comune di Alessandria ricerca n. 4 disoccupati che abbiano compiuto i 58 anni di età alla data del 06/02/2023

da inserire in attività di cantieri di lavoro presso la Biblioteca Civica “F.Calvo” di Alessandria, per la durata di n.

260 giornate lavorative, per 30 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative.

Al lavoratore/alla lavoratrice competerà un’indennità lorda giornaliera di € 30,15 (per 6 ore giornaliere) per i

giorni effettivamente lavorati e le attività dei cantieri di lavoro inizieranno presumibilmente il 6/2/2023 e

avranno durata di 12 mesi.

Le mansioni a cui saranno adibite le lavoratrici /i lavoratori saranno le seguenti:

– prelevamento dalle scatole o dallo scaffale dei libri , opuscoli e periodici oggetto del trattamento ;

– riordino del materiale librario secondo i criteri che verranno indicati agli operatori;

– ripulitura del materiale librario con pennelli secondo le indicazioni del personale della biblioteca;

– inserimento di parte del materiale nei contenitori secondo le indicazioni del personale della biblioteca;

– digitalizzazione con scanner planetario di materiale individuato dai bibliotecari, a fini conservativi;

– applicazione delle copertine speciali con la strumentazione disponibile nei depositi,

– applicazione delle etichette,e , ove necessario, di dispositivi antitaccheggio;

– ricollocazione del materiale librario sullo scaffale ripulito secondo le indicazioni del personale della

biblioteca.

Le domande debitamente compilate e correlate dei requisiti richiesti, potranno essere recapitate con le seguenti

modalità:

– consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Alessandria, Piazza della Libertà 1

– inoltrata tramite PEC all’indirizzo: [email protected]

– inoltrata tramite e-mail all’indirizzo: [email protected]

dalle ore 9 del 14 novembre 2022 alle ore 12 del 28 novembre 2022.