Attualità Cronaca Video

Napoli: scoperto canile lager con 26 barboncini

Di

Mar 18, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Li chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere facilmente confusi con dei pelouche. I carabinieri ne hanno trovati 26, in un canile costruito abusivamente sul solaio di un palazzo di Villaricca, in provincia di Napoli. I militari hanno scoperto un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati. Un dedalo di ambienti costruito senza l’ombra di un’autorizzazione, per l’allevamento ma anche come vetrina per i numerosi clienti catturati sui social. Denunciato il “titolare” di questo pet-shop sui generis, che pubblicizzava la rivendita su tik tok, abbinando il prezzo ai video dei musetti dei barboncini giocattolo. Somme che oscillano tra i 1.000 e i 1.200 euro. vbo/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Napoli: sequestrati 2,8 milioni di euro falsi in una stamperia clandestina

Mar 18, 2026
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: auto si ribalta in un torrente, salvate 2 persone

Mar 18, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: catturato esponente di spicco del clan Mazzei, era ricercato

Mar 18, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Referendum, Nordio “Separazione delle carriere una garanzia per i cittadini”

Mar 18, 2026
TOP NEWS

Stamperia clandestina scoperta nel Napoletano, un arresto

Mar 18, 2026
TOP NEWS

Arrestato esponente di spicco del clan mafioso Mazzei, era ricercato

Mar 18, 2026
TOP NEWS

Iran attacca con droni ambasciata Usa a Baghdad

Mar 18, 2026