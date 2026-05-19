Attualità Cronaca Video

Napoli: blitz contro gruppo dei “Panzarottari”, 23 arresti ad Afragola

Di

Mag 19, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – Maxi operazione antimafia nel Napoletano contro il gruppo dei “Panzarottari”, ritenuto articolazione del clan Moccia. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 26 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, detenzione di armi, ricettazione e favoreggiamento; 23 indagati sono finiti in carcere, mentre per altri 3 è stato disposto il divieto di dimora.

tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Siena: denunciati 13 minorenni per propaganda di idee fondate su odio razziale

Mag 19, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 19 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 18, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Curiosità Science & Technology

Cina: una base per l’addestramento professionale dei robot con IA

Mag 18, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Napoli: blitz contro gruppo dei “Panzarottari”, 23 arresti ad Afragola

Mag 19, 2026
Attualità Cronaca Video

Siena: denunciati 13 minorenni per propaganda di idee fondate su odio razziale

Mag 19, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Dalla Regione 8,8 milioni di euro per 69 Comuni della provincia di Alessandria

Mag 19, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 19 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 18, 2026 Raimondo Bovone