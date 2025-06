Il senatore Calenda: “Propongo un patto per riscrivere la seconda parte Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia non funziona più niente, il 36% degli italiani è convinto che ci voglia una dittatura perché la democrazia non funziona più, le riforme non si riescono a fare, quello che proponiamo è di fare un grande patto repubblicano con l’elezione di una piccola assemblea costituente, 100 membri, che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione, su funzionamento di Stato e Regioni”. Lo ha detto il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della conferenza stampa “L’unica strada per le riforme, Assemblea Costituente”. xc9/tvi/mca2

