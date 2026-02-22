Attualità Sport Video

Olimpiadi, Buonfiglio: “Voto 30 e lode per le medaglie e perché ha funzionato tutto”

Feb 22, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “E’ stata un’Olimpiade da 30 e lode. Trenta sono le medaglie e la lode perchè ha funzionato tutto”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, nella
conferenza finale al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Sono sempre più convinto che abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso grazie ad un’ottima organizzazione dei Giochi, ma
soprattutto grazie alle prestazioni e alle medaglie dei nostri atleti. E’ stato un continuo evolversi di entusiasmo, abbiamo mostrato la nostra capacità organizzativa, la nostra capacità di
fare sistema sportivo”.

