Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

Musica: è uscito il secondo EP di Silvia Alibrandi dal titolo ‘171 chilometri’

DiRaimondo Bovone

Feb 22, 2026 , , , ,

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=dtWZTOTfUWI

E’ disponibile nelle principali piattaforme digitali 171 Chilometri, il secondo EP di Silvia Alibrandi, progetto discografico composto da 6 tracce e realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE. L’EP è scritto a quattro mani con Paolo Pasqua, che ne cura anche la produzione per Joseba Label, con distribuzione Virgin Music Italia. La direzione artistica è affidata a Gianni Testa. Tra i brani anche un duetto con il cantautore romano Vincenzo Capua.

La focus track del progetto èCasper”, attualmente in rotazione radiofonica: un brano pop dalle sonorità acustiche ed elettroniche che affronta il tema delle paure con sensibilità e determinazione. Un beat incalzante e una chitarra luminosa accompagnano una voce sincera, dando vita a un inno delicato ma energico, capace di scaldare il cuore e far muovere i piedi. Così nel parla l’artista: “171 Chilometri è un invito ad accettare le giornate che non ci sorridono sempre allo stesso modo. Alcuni giorni si vola, in altri si resta in silenzio, sospesi. E se restando nel vuoto rimani senza fiato, lo fai anche quando vedi l’alba con la persona che vuoi accanto. In un modo o nell’altro, ti impegni e trovi la strada che ti riporta a casa”.

TRACKLIST – Vorrei dirti tutto – Senza fiato – Casper – Bellissimo – Pubblicità (feat. Vincenzo Capua) – Ricominciare
Ascolta l’EP su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/3mKuEiy228zmgnQZwJXZS9

BIOGRAFIA – Silvia Alibrandi è una cantautrice, chitarrista e attrice romana. Appassionata di musica fin dall’infanzia, studia canto con il supporto della famiglia e del padre, chitarrista classico, con il quale si esibisce regolarmente in duo dal 2015. Laureata in Letteratura, Musica e Spettacolo e certificata nell’insegnamento vocale, lavora come insegnante di canto e arti performative. Parallelamente porta avanti la carriera teatrale, interpretando ruoli come Viola in “Tempeste”, Margot Frank in “Anna Frank – il musical!” e Anna in “Closer”, oltre a collaborare con diverse compagnie, tra cui BYM. Nel 2025 vince il bando Nuove Proposte di NUOVO IMAIE, che porta alla pubblicazione dell’EP “171 Chilometri”.

LINK SOCIAL
Instagram: https://www.instagram.com/silvia.alibrandi/
TikTok: https://www.tiktok.com/@silvia.alibrandi
Facebook: https://www.facebook.com/silvia.alibrandiphelps

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Buonfiglio “Voto trenta e lode per medaglie e perchè ha funzionato tutto”

Feb 22, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: il contratto di Apprendistato, tutto quello che c’è da sapere

Feb 22, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Tg Giovani – 22/2/2026

Feb 22, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

Musica: è uscito il secondo EP di Silvia Alibrandi dal titolo ‘171 chilometri’

Feb 22, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Buonfiglio “Voto trenta e lode per medaglie e perchè ha funzionato tutto”

Feb 22, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: il contratto di Apprendistato, tutto quello che c’è da sapere

Feb 22, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Tg Giovani – 22/2/2026

Feb 22, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x