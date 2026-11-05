Attualità Cronaca Video

Roma: blitz al Parco Cecchignola, allontanati 3 romeni da insediamento abusivo

Di

Nov 5, 2026
ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma EUR, con il supporto dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma e personale della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio presso il parco “Cecchignola Ovest”, finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado e alla tutela dell’area verde. Nel corso dell’attività, condotta all’interno di un’area semi boschiva caratterizzata da una fitta vegetazione, i militari hanno effettuato controlli presso un insediamento costituito da quattro manufatti fatiscenti, identificando 3 cittadini romeni, regolarmente presenti sul territorio nazionale, che sono stati allontanati dall’area.
L’intervento ha consentito di verificare le condizioni dell’insediamento, realizzato in un contesto caratterizzato da vegetazione particolarmente folta e strutture precarie, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado e tutelare la fruibilità del parco da parte della cittadinanza. Un cane randagio, di razza meticcia, è stato affidato al canile comunale della “Muratella”. Al termine delle operazioni, è stata attivata la proprietà dell’area, affinché provveda agli interventi necessari per la rimozione dei manufatti e il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza.vbo/azn
(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Cronaca Economia IN EVIDENZA Video

Truffe via SMS, sempre più vittime di falsi rimborsi

Nov 5, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Gli USA sono un alleato cruciale, il rapporto non cambia”

Nov 5, 2026
Attualità Cronaca Video

Monza: maltrattamenti in asilo nido, arrestata la direttrice

Nov 5, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mestruazioni e lavoro, secondo ricerca Initial in ufficio il tabù resta

Nov 5, 2026
TOP NEWS

Cristiano Ronaldo lascia la nazionale portoghese “Me ne vado a testa alta”

Nov 5, 2026
IN EVIDENZA

De Luca “Nelle prossime settimane vedremo l’implosione di Vannacci”

Nov 5, 2026
IN EVIDENZA

Roccella “Contro violenza di genere abbiamo disegnato un percorso”

Nov 5, 2026