Roma: blitz al Parco Cecchignola, allontanati 3 romeni da insediamento abusivo

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma EUR, con il supporto dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma e personale della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio presso il parco “Cecchignola Ovest”, finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado e alla tutela dell’area verde. Nel corso dell’attività, condotta all’interno di un’area semi boschiva caratterizzata da una fitta vegetazione, i militari hanno effettuato controlli presso un insediamento costituito da quattro manufatti fatiscenti, identificando 3 cittadini romeni, regolarmente presenti sul territorio nazionale, che sono stati allontanati dall’area.

L’intervento ha consentito di verificare le condizioni dell’insediamento, realizzato in un contesto caratterizzato da vegetazione particolarmente folta e strutture precarie, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado e tutelare la fruibilità del parco da parte della cittadinanza. Un cane randagio, di razza meticcia, è stato affidato al canile comunale della “Muratella”. Al termine delle operazioni, è stata attivata la proprietà dell’area, affinché provveda agli interventi necessari per la rimozione dei manufatti e il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza.vbo/azn

(Fonte video: Carabinieri)

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