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Roma: blitz in 3 campi nomadi, 9 arresti e 1 denuncia

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Ago 1, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Blitz della Polizia di Stato all’interno delle baraccopoli di via Salviati, via Gordiani e via Candoni. L’intervento è avvenuto in contemporanea con equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei Commissariati territorialmente competenti, contingenti del Reparto mobile, della Polizia scientifica, nonché di personale dell’Ufficio immigrazione della Questura di Roma, sotto il coordinamento dei dirigenti del quartier generale di via San Vitale. Ricerca di beni di provenienza delittuosa, identificazione degli occupanti, controlli a carico dei veicoli e bonifica dei luoghi da materiale di risulta sono state le linee guida seguite dagli agenti nel corso delle operazioni che sono state attuate con un approccio sistemico che ha saturato tutte le aree di interesse. Complessivamente sono 621 le persone identificate con il concorso operativo della Polizia di Roma Capitale, 9 i soggetti arrestati, 1 denunciato, 150 i veicoli rinvenuti in sosta all’interno dei campi, così come nelle aree di parcheggio agli stessi pertinenziali sottoposte a controllo, 14 le sanzioni amministrative connesse all’omessa revisione periodica di veicoli.
vbo/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

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